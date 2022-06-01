Alors que l'exposition consacrée au sculpteur lillois Victor Maurin se met en place au musée La Piscine de Roubaix, celui-ci est retrouvé mort, juste avant l'ouverture au public. La commandante Caroline Flament arrive de Paris pour enquêter avec le capitaine William Henry. C'est l'occasion pour la policière de retrouver Astrid d'Armentières, son amie d'enfance devenue scénographe. Elle a un fils, Oscar, qui effectuait un stage avec Victor Maurin et dont la petite amie était l'un des modèles. © FILMS ET PICTURE