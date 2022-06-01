Thierry Le Luron, les plus grands sketchs
Thierry Le Luron, les plus grands sketchs
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Au-delà de son talent d'imitateur, Thierry Le Luron, c'est avant tout un ton et des textes ciselés, des traits affûtés contre ses contemporains, quels qu'ils soient : politiques, journalistes et même vedettes de music-hall ont subi ses assauts. Ce sniper de l'humour colle à l'actualité pour faire mouche lors de ses spectacles ; une observation et une rigueur qui font de lui le miroir des années 70/80. Retrouvez ses meilleurs sketchs dans ce programme composé des meilleures archives de l'INA. © INA

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Documentaire | Humour

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