Pour échapper à la police après un braquage, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap mental, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début des emmerdes et d’une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais. © CINE NOMINE

Où peut-on regarder Un p’tit truc en plus ?

Le film Un p’tit truc en plus sera diffusé le jeudi 23 avril à 21 :10 sur M6. Il sera ensuitedisponible en replay gratuit pendant 30 jours sur M6+, pour le regarder facilement enstreaming.

De quoi parle Un p’tit truc en plus ?

Un p’tit truc en plus raconte l’histoire d’un homme et de son fils en fuite, qui trouventrefuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap. Pourse fondre dans le groupe, ils vont devoir jouer un rôle… au risque de créer des liens aussiinattendus que bouleversants. Ce film devenu culte est à découvrir le jeudi 23 avril à21 :10 sur M6, puis en replay gratuit sur M6+.

Comment expliquer le succès d’Un p’tit truc en plus ?

Le succès d’Un p’tit truc en plus repose sur une combinaison rare : une comédieaccessible et populaire, portée par un casting inclusif qui réunit des comédiens ensituation de handicap. En mettant en lumière des profils encore peu représentés àl’écran, notamment des personnes porteuses de troubles du spectre de l’autisme ou dehandicap mental, le film propose une approche à la fois sincère, touchante et pleined’humour. Cette authenticité, associée à une histoire humaine et fédératrice, permet aupublic de rire tout en changeant de regard — une recette qui explique largement sonsuccès.