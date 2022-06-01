Vert émeraude
Vert émeraude
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Après avoir mis la main sur les notes du comte de Saint-Germain, Gwendolyn et Gideon en sont maintenant certains : la prophétie des voyageurs du temps n'était qu'une chimère destinée à servir les intérêts des Veilleurs. Pire, l'humanité pourrait courir un grand danger si le pouvoir du Cercle de sang était libéré. Quel est ce pouvoir et pourquoi le Cercle cherche-t-il a s'en emparer depuis des siècles ? Quels mystères le chronographes peut-il encore cacher ? Les réponses, Gwen et Gideon devront les chercher dans le présent et le passé pour mettre définitivement fin aux activités du Cercle. © 2016 Lieblingsfilm GmbH

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Film | SF & Fantastique | Film européen

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