15 août 2021. Les Talibans déferlent sur la capitale. Pour des milliers d'Afghans, c'est le début d'une course contre la montre. Fuir à tout prix. Tous se dirigent alors vers l'unique porte de sortie : l'aéroport international de Kaboul, dernier bastion des forces étrangères. La France lance alors en urgence l'opération Apagan, un vaste plan d'exfiltration de ses ressortissants et collaborateurs et citoyens afghans, dont la vie est directement menacée par le nouveau régime. Dans des conditions infernales, une poignée de diplomates, policiers du RAID et les forces spéciales vont parvenir, en 13 jours et 13 nuits, grâce aux allers-retours incessants des avions de l'armée de l'Air et de l'Espace, à soustraire 2 834 personnes au danger taliban.