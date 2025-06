Deux ans après le décès de son fiancé, Mira est toujours en deuil et se met à envoyer des sms romantiques au numéro de son fiancé défunt. Ce numéro a été réattribué à Rob Burns, un journaliste dont les fiançailles ont été rompues et qui est touché par le chagrin de Mira. Alors qu’il doit faire un portrait de Céline Dion, les jours passent et il souhaite de plus en plus rencontrer Mira. Il demande alors à Céline Dion de l'aider dans sa mission... © SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL