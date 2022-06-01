L'inconnu de Brocéliande
L'inconnu de Brocéliande
Dans la forêt de Brocéliande, un adolescent mutique est retrouvé à proximité d'un corps calciné, impossible à identifier. Marie Delorme et Éric Jourdain, un couple de gendarmes au bord de la rupture, sont en charge de l'enquête. En état de choc, le garçon de 13 ans est incapable de parler. Il dessine cependant. Ses dessins ressemblent aux légendes locales liées au mythe de Merlin l'Enchanteur. Le frère de Marie, pédopsychiatre aux méthodes originales, tente de faire parler l'enfant, persuadé qu'il a été témoin des faits. © FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION

