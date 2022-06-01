Meurtres à Porquerolles


Artiste peintre et figure admirée de l'île de Porquerolles, Élisabeth Carlson est retrouvée sans vie sur la plage de l'Alycastre. Son corps gisant au pied de la falaise évoque la Lycastre, le dragon légendaire auquel la baie doit son nom. Arnaud Taillard, substitut du procureur et enfant du pays, va devoir mener l'enquête avec Charlie Buczkowski, une commandante de police fraîchement mutée de Seine-Saint-Denis. Il découvre que sa famille n’est pas étrangère à l’affaire… © FILMS ET PICTURE

Téléfilm | Policier

