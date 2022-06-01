Meurtres en Pays cathare
Meurtres en Pays cathare
6play

À l'inauguration d'une exposition sur l'Inquisition dans un château cathare, les visiteurs découvrent le cadavre mutilé d'une femme dans une cage de torture. Victor, atteint de trisomie 21, est retrouvé sur la scène du crime et fait aussitôt figure de suspect. Or, Victor est le frère de Pauline Lebrun, lieutenant de gendarmerie. Démise de l'enquête et remplacée par Thomas Costella, capitaine de la section de recherches de Montpellier, celle-ci met tout en œuvre pour innocenter Victor. © ELOA PRODUCTIONS

Téléfilm | Drame | Policier

Vous aimerez aussi...Vous aimerez aussi...

  • Au cœur du crime
    tevareplay
  • Zone interdite
    m6replay
  • Capital
    m6replay
  • Code Quantum
    gulli
  • Vengeance
    parispremierereplay
  • Cauchemar en cuisine US
    parispremierereplay
  • e=m6
    m6replay
  • Objectif maison : chantier en famille
    6terreplay
  • Le 2010, Anne-Sophie Lapix
    m6replay
  • Le 1945
    m6replay
  • Météo
    m6replay
  • 66 minutes
    m6replay