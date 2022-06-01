À l'inauguration d'une exposition sur l'Inquisition dans un château cathare, les visiteurs découvrent le cadavre mutilé d'une femme dans une cage de torture. Victor, atteint de trisomie 21, est retrouvé sur la scène du crime et fait aussitôt figure de suspect. Or, Victor est le frère de Pauline Lebrun, lieutenant de gendarmerie. Démise de l'enquête et remplacée par Thomas Costella, capitaine de la section de recherches de Montpellier, celle-ci met tout en œuvre pour innocenter Victor. © ELOA PRODUCTIONS