Paris, c’est une ville d’histoire, de monuments, de sentiments… Paris, c’est aussi une terre de cafés, de bistrots, de brasseries, de restaurants ! La ville alimente les fantasmes autour de tables mythiques dans un décorum toujours inégalé. Si la gastronomie existe depuis plusieurs millénaires, c’est bien dans la capitale française qu'elle a pris sa forme moderne. La Ville Lumière est sans conteste le phare gastronomique du monde. Ce statut unique est l’héritage d’une histoire riche et féconde qui s’étend sur plusieurs siècles. Comment Paris est-elle devenue le berceau de la gastronomie ? Comment la ville fait-elle pour rester au sommet aujourd’hui ? Dans les pas et la fourchette de François-Régis Gaudry, ce documentaire remonte le fil du temps à la recherche des goûts et des saveurs qui font de Paris, la capitale de la gastronomie. © TV ONLY