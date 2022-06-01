Piège de cristal
Piège de cristal
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John McClane, policier new-yorkais, est séparé de sa femme Holly, cadre dans une puissante multinationale japonaise, la Nakatomi Corporation. Venu à Los Angeles passer les fêtes avec elle, il se rend à la tour Nakatomi où le patron donne une grande soirée. Tandis que John s'isole pour téléphoner, un groupe de terroristes allemands, dirigé par Hans Gruber, pénètre dans l'immeuble. Munis d'un armement et d'un matériel sophistiqués, ils veulent forcer les coffres contenant 600 millions de dollars. Le personnel est pris en otage. © 1988 Twentieth Century Fox Film Corporation

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Film | Film américain | Action

La saga culte en intégralité

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