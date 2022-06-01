Régimes présidentiels
Régimes présidentiels
parispremierereplay

L’art de la politique, de la diplomatie se pratique devant une blanquette de veau fumante ou entre la poire et le fromage, loin des lieux habituels du pouvoir. De grandes décisions politiques, des accords syndicaux, des traités de paix, des alliances de partis ont été décidés sur le coin d’une nappe blanche dans des restaurants plus ou moins réputés pour leur carte. L’ambition de ce film gourmand est de revenir sur quelques repas qui ont changé la donne, bousculé la vie politique. Avec des images d’archives mais aussi à l’aide de reconstitution, de témoignages de convives ou de chefs, sans oublier la dissection des assiettes, nous raconterons ces moments où l’art de gouverner et la gastronomie font très bon ménage. © TV ONLY

S'abonner

Documentaire | Politique | Cuisine

Vous aimerez aussi...

  • La revue de presse
    parispremierereplay
  • Les grosses têtes
    parispremierereplay
  • Le zapping de la télé
    parispremierereplay
  • Belles au Moulin Rouge
    parispremierereplay
  • Zob in the job
    parispremierereplay
  • Belmondo ou le goût du risque
    parispremierereplay
  • Théâtre des 2 ânes : 100 ans & toutes ses dents
    parispremierereplay
  • Bacri, comme un air de famille
    parispremierereplay
  • Je m'appelle Régine et je vous emmerde !
    parispremierereplay
  • Thierry Le Luron au Gymnase
    parispremierereplay
  • Patrick Swayze : un héros au cœur tendre
    parispremierereplay
  • Bardot amoureuse
    parispremierereplay