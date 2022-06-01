L’art de la politique, de la diplomatie se pratique devant une blanquette de veau fumante ou entre la poire et le fromage, loin des lieux habituels du pouvoir. De grandes décisions politiques, des accords syndicaux, des traités de paix, des alliances de partis ont été décidés sur le coin d’une nappe blanche dans des restaurants plus ou moins réputés pour leur carte. L’ambition de ce film gourmand est de revenir sur quelques repas qui ont changé la donne, bousculé la vie politique. Avec des images d’archives mais aussi à l’aide de reconstitution, de témoignages de convives ou de chefs, sans oublier la dissection des assiettes, nous raconterons ces moments où l’art de gouverner et la gastronomie font très bon ménage. © TV ONLY