Des balbutiements d’une nouvelle inspiration à la concrétisation sur le podium lors du défilé, ce documentaire propose de plonger dans les coulisses de la création en suivant, du premier au dernier jour d’une collection (le défilé automne/hiver 2024), le travail d’Alexandre Mattiussi, fondateur et directeur créatif. En s’invitant dans son intimité le temps de la naissance d’une collection, nous verrons ce qui le nourrit, ses méthodes, l’exigence indispensable pour se maintenir au plus haut niveau, explorant dans le même temps ses ressentis, le regard porté sur son époque, les réflexions transmises à travers la création. Ce voyage au cœur de la création sera aussi une rencontre intime. L’occasion de découvrir le personnage, l’interroger sur ses inspirations, entrer dans son monde, comprendre comment il est arrivé là. L’aspect humain de l’aventure sera toujours présent. © ELECTRON LIBRE