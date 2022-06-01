Le corps d'une femme âgée est retrouvé au pied de la Pointe du Raz. Les premiers indices évoquent une noyade mais la piste du meurtre est finalement envisagée. Cette affaire réveille la légende bretonne d'Ankou, un ouvrier de la mort qui recueille les âmes des défunts pour les faire passer sur l'autre rive. À quelques jours de son mariage, le lieutenant Jérémy Meyer insiste pour s’occuper de cette affaire et fait équipe avec Marie Leroy, arrivée la veille pour le remplacer. © FILMS ET PICTURE