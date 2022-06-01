À 70 ans, la duchesse Louise de Crémier se remarie avec Cyril Le Goff, un sophrologue âgé de 38 ans, ce qui fait jaser dans la région. La fille de la duchesse, Estelle est convaincue que sa mère est victime d'un abus de faiblesse, engage le détective privé et ancien policier, Lucien Labeguerri. Un an après le mariage, alors qu'il fait du tai chi dans le parc du manoir, Cyril Le Goff est assassiné. L’enquête est confiée à la capitaine Maud Artuis, enceinte de plus de huit mois... © FILMS ET PICTURE