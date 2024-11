L’histoire vraie et explosive de la dynastie médiatique la plus puissante de l’histoire et de la bataille pour la succession au trône du magnat Rupert Murdoch. À travers la montée en puissance de Donald Trump, le scandale du piratage des lignes téléphoniques de personnalités en Grande-Bretagne, les mensonges pour justifier la guerre en Irak, la vente de 21st Century Fox à Disney, cette série-documentaire explore et décortique les querelles dynastiques, les divorces, la politique et les trahisons qui ont eu lieu derrière l’empire Murdoch. © FREMANTLE MEDIA LTD