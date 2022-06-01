Espagne : une monarchie au bord du précipice

Qu’elles soient britannique, espagnole ou monégasque, les familles royales européennes fascinent autant qu’elles intriguent. Scrutées par le monde entier, la vie des familles royales est souvent au cœur de l’actualité. Les temps sont pourtant difficiles pour certaines d’entre elles. Alors que la famille britannique est adulée au Royaume-Uni et que Charlène a fait son grand retour sur le rocher monégasque, la monarchie espagnole n’incarne plus l’unité nationale. © C PRODUCTIONS