Familles royales : secrets et scandales
Familles royales : secrets et scandales
6play

Espagne : une monarchie au bord du précipice

Qu’elles soient britannique, espagnole ou monégasque, les familles royales européennes fascinent autant qu’elles intriguent. Scrutées par le monde entier, la vie des familles royales est souvent au cœur de l’actualité. Les temps sont pourtant difficiles pour certaines d’entre elles. Alors que la famille britannique est adulée au Royaume-Uni et que Charlène a fait son grand retour sur le rocher monégasque, la monarchie espagnole n’incarne plus l’unité nationale. © C PRODUCTIONS

Voir la vidéo

Documentaire | Série documentaire | Société

Les dernières émissions

Vous aimerez aussi...

  • Un jour, un doc week-end
    m6replay
  • Ilyes Djadel : en vrai de vrai
    w9replay
  • Pour Emma : de la fiction à la réalité
    m6replay
  • Familles de paysans, 100 ans d'histoire
    m6replay
  • Squats & conflits : sortir du cauchemar
    w9replay
  • Et v'lan, passe-moi Fernand !
    parispremierereplay
  • Défilé in Paris : le géant de la cosmétique fait son show
    m6replay
  • La vie secrète des supermarchés
    6terreplay
  • Château, maison, moulin : en famille, ils rénovent des trésors oubliés
    m6replay
  • La vie secrète des commerçants
    6terreplay
  • La vie secrète des autoroutes
    6terreplay
  • Tom Cruise : la dernière légende d’Hollywood
    m6replay