S1 E1 - La nouvelle vie

Amis et aides-soignants dans un hôpital de Boston, Josh et Aidan se considèrent comme des monstres : l’un est loup-garou, l’autre vampire. Lorsqu’ils décident d’emménager ensemble, ils découvrent que leur nouvel appartement est hanté par Sally, le fantôme d’une jeune femme. Les trois colocataires tentent de mener une vie normale tout en apprenant à vivre avec leurs secrets et leur véritable nature… © 2010 B.H/ PRODUCTIONS (MUSE) INC.